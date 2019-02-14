Son dakika | Cari açık daralıyor!

TCMB, ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Merkez Bankasının verilerine göre aralık ayında cari açık 1.44 milyar dolar oldu. 2018 yılında toplam cari açık ise 27.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında 1.5 milyar dolar cari açık bekleniyordu. 2017 yılında cari açık 47.4 milyar dolardı.

Cari denge Ocak-Kasım'da 26 milyar 185 milyon dolar açık, Kasım ayında ise 986 milyon dolar fazla vermişti. Cari işlemler hesabı ağustos, eylül ve ekim ayında da fazla vermişti. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla vermişti.

Merkez Bankası'nın raporunda, cari işlemler hesabı başlığı altında öne çıkan diğer rakamlar şöyle:

- Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Aralık ayında 2,45 milyar ABD doları açık vermişken, aralık ayında 2.505 milyon ABD doları fazla verdi.

- Aralık ayında, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5,86 milyar ABD doları azalarak 1,68 milyar ABD dolarına geriledi.

- Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 118 milyon ABD doları tutarında artarak 898 milyon ABD dolarına yükseldi.

- Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 197 milyon ABD doları azalarak 883 milyon ABD doları oldu.

- İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon ABD doları azalarak 136 milyon ABD dolarına geriledi.

Finans hesabında öne çıkan notlar ise şu şekilde:

- Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 297 milyon ABD doları artarak 803 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

- Portföy yatırımları 1,84 milyar ABD doları tutarında net çıkış kaydeti.. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 143 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 672 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmekte.

- Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 370 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

- Diğer yatırımlarda 518 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşmiştir.Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2,58 milyar ABD doları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 991 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

- Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.99 milyar ABD doları, 51 milyon ABD doları ve 282 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirken resmi rezervlerde aralık ayında 860 milyon ABD doları rezerv artışı gözlendi.