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pozitif görünümü koruyor! İşte son durum

pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek. , ve hakkında gelişmeler neler? İşte son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 09:34
Küresel piyasalar pozitif görünümü koruyor! İşte yurt dışı piyasalar son durum

ABD ile Çinli yetkililer arasında Pekin'de devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, dünya borsalarının pozitif görünümünü korumasını sağlıyor. ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifesi artırımları konusunda varılan "ateşkes", 1 Mart'ta dolacak. Pekin'deki görüşmelerden nihai bir anlaşma çıkmasa da ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelişmelerden memnun olduğu ve "ateşkes" süresini uzatabileceği yönündeki açıklamaları yatırımcıların risk iştahını artırıyor.

ABD BORSALARI

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya gerilemesine karşın çekirdek enflasyon bir önceki ay olduğu gibi yüzde 2,2'de kaldı. Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi dün yüzde 0,46, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

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Küresel piyasalar pozitif görünümü koruyor! İşte yurt dışı piyasalar son durum
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