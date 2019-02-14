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'den o haberlere yalanlama!

'ndan () 'na ortak olacaklarına dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada konuya ilişkin "Yönetim Kurulumuzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır" denildi.

Giriş Tarihi: 14.2.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 15:40
THY'den o haberlere yalanlama!

THY'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklaması şöyle:

"12 Şubat 2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında çıkan haberde, Ortaklığımızın İstanbul Havalimanı'na hissedar olacağı ve ciddi bir borç yükünün Ortaklığımıza devredileceğine dair ifadeler tespit edilmiştir.

Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır. Ortaklığımız, operasyonlarımızın sorunsuz devam edebilmesi için İstanbul Havalimanı'na geçiş sürecine ve mevcut filo büyümesi ile ilgili yatırımlarına odaklanmış durumdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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THY'den o haberlere yalanlama!
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