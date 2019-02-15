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Bakan Albayrak: Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve dışı fazlayı artırdığımız bir ay oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Bütçe ocakta 5,1 milyar lira fazla verirken,12,4 milyar lira dışı fazla gerçekleşti. da konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, önemli oranda artırdığımız bir ay oldu." dedi.

Giriş Tarihi: 15.2.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 11:32
Bakan Albayrak: Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı artırdığımız bir ay oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Bakan Albayrak: Faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu

BÜTÇE OCAKTA 5,1 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 artarak 97 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 62,5 artışla 91,9 milyar lira olarak kaydedildi. Bütçe ocakta 5,1 milyar lira fazla verirken,12,4 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.

GÜÇLÜ DURUŞUMUZU ORTAYA KOYUYOR

Bakan Albayrak da konuyla ilgili Twitter hesabından "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu." dedi.

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Bakan Albayrak: Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı artırdığımız bir ay oldu
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