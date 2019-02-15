Bakan Albayrak'tan İzmir'de net mesajlar: Cari açıktan, cari fazlaya geçiyoruz

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Adım Adım Ekonomi' programı kapsamında İzmir'de konuştu.

Bakan Albayrak: Türkiye Ekonomisi dengelenme sürecini başarıyla sürdürmektedir

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Geçmişi iyi bilerek dünden gerekli dersleri alarak, bugünü doğru okuyarak Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. Ülkemizde sürdürülebilir kapsayıcı bir büyümenin sağlam bir şekilde ilerleyebilmesi için daha katma değerli bir ekonomiye geçiş ve küresel değer zincirinde daha yukarılara çıkmak için var gücümüzle çabalıyoruz.

TÜRKİYE EKONOMİSİ DENGELENME SÜRECİNİ BAŞARIYLA SÜRDÜRMEKTEDİR

Son 6 ayda Türkiye zor bir dönemden geçti. Biz bu dönemi yeniden dengelenme için fırsat olarak gördük. Finansal saldırılar karşısında ciddi sınav veren Türkiye ekonomisi, 2018 ağustos ayında yaşadığı süreci de atlatarak dengelenme sürecini başarıyla sürdürmektedir. Ağustos ayından itibaren kurda yüzde 30'a yakın iyileşme yaşandı.

CARİ AÇIK RAKAMLARI BELKİ DE 20 MİLYAR DOLARIN ALTINA DÜŞECEK

Ocak'tan itibaren 12 aylık cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Cari açıktan, cari fazlaya geçiş sürecinde Türkiye hızlı bir şekilde yol alıyor. Toparlanma hızlı şekilde sürüyor. Türkiye dünyada en yüksek kur performansı gösteren ülke oldu. Risk primlerinde 300'ün altını gördük. Devlet tahvil faizleri yüzde 10'a yakın düşüş gösterdi.

TÜRKİYE BATAR DİYENLERİN GEMİDEN DÜŞÜP BOĞULDUĞU BİR SÜRECE GİRİYORUZ

Son 2 günde kullandırılan kredi rakamı neredeyse ocak ayına denk gelecek şekilde. Faizler düşüyor. Maliyetler düşüyor. Türkiye batar diyenlerin gemiden düşüp boğulduğu bir sürece giriyoruz. Türkiye ekonomisi çok güçlü. Birileri üzülecek ama biz sağımıza solumuza bakmadan emin adımlarla ilerliyoruz.

Bakan Albayrak: Cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek

EKONOMİYE YÖNELİK BİRÇOK DESTEK AÇIKLADIK

Esnafımıza, KOBİ'lerimize yönelik kredi imkanlarının kolaylaştırılması ve vergi muafiyeti gibi birçok destek açıkladık. Türkiye için 2019, 2018'den çok önemli tecrübe ve derslerin çıkarıldığı ve tedbirlerin alındığı bir yol olacak. Küresel ekonomik rekabette Türkiye bir adım öne çıkacak.

YAPISAL REFORMLARI BU YIL HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Türkiye ekonomisi altyapısını daha da güçlendirmeye, hedefleri için tüm eksikliklerini kapatmaya devam ediyor. Yapısal reformları bu yıl hayata geçireceğiz.

YENİ HAL YASASI KISA ZAMANDA ÇIKACAK

İstanbul ve Ankara'da birçok noktada tanzim satış noktasını hayata geçirdik. Birçok büyükşehirden tanzim satışı için talep geldi. Bunların arasında İzmir'de var. Ayrıca yeni hal yasası kısa zamanda çıkacak. Bu yasa ile tarımda planlama, üretimi artırma, seracılık altyapısını güçlendirecek projelerle bu süreci de tarihe gömeceğiz.