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Brent 65 dolardan döndü! İşte son durum!

ABD’nin Venezuela ve İran yaptırımları ve İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları etkisiyle, Brent 65 doları aştıktan sonra 64 dolar düzeyine döndü. varili uluslararası piyasalarda 64,84 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) varili 54,55 dolardan alıcı buluyor. İşte hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 10:00
Brent petrol fiyatı 65 dolardan döndü! İşte petrol fiyatları son durum!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,72 dolardan güne başlayan ve gün içinde 64,88 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,73 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 64,84 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,55 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin kesintileri, İran ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımlar ile Suudi Arabistan'ın martta üretimini daha da kısacağını açıklaması fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

UZMANLAR NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Uzmanlar, ABD'deki üretim artışı ve küresel petrol talebinde beklenen gerilemenin fiyatların hızlı artışını engellediğini kaydediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 64,93 ila 65,10 dolar aralığının direnç, 64,59 ila 64,76 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Brent petrol fiyatı 65 dolardan döndü! İşte petrol fiyatları son durum!
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