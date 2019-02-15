Küresel piyasalar hangi yönde ilerliyor? İşte yurt dışı piyasalar son durum!

Küresel piyasalar negatif seyrederken, yurt içinde bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesi bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ocakta yıllık yüzde 2'ye gerilemesi ve perakende satışlar verisindeki sert düşüş moralleri bozarken, hükümetin kepenk kapatmasına yönelik endişeler ve ticaret müzakereleri belirsizliği de gündemi meşgul etmeye devam etti.

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