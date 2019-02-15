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hangi yönde ilerliyor? İşte son durum!

negatif seyrederken, yurt içinde bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesi bekleniyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 09:33
Küresel piyasalar hangi yönde ilerliyor? İşte yurt dışı piyasalar son durum!

Küresel piyasalar negatif seyrederken, yurt içinde bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesi bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ocakta yıllık yüzde 2'ye gerilemesi ve perakende satışlar verisindeki sert düşüş moralleri bozarken, hükümetin kepenk kapatmasına yönelik endişeler ve ticaret müzakereleri belirsizliği de gündemi meşgul etmeye devam etti.

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Küresel piyasalar hangi yönde ilerliyor? İşte yurt dışı piyasalar son durum!
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