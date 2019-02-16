Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi!

Merkez Bankası'ndan hafta arasında bahsi geçen likidite adımlarına dair hamle geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlendi. Buna göre, zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibi oldu.

ZORUNLU KARŞILIKLAR NEDİR?

Zorunlu karşılıklar, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak, merkez bankasında tutmaları gereken mevduatlarının kanunen saptanmış oranıdır.

Piyasadaki para miktarı bu oranlarla ayarlanır ve bankaların kredi tabanını direkt olarak etkiler. Düşürülen zorunlu karşılık oranlarıyla Merkez Bankası, hafta arasında TCMB Başkanı Çetinkaya'nın likiditeye yönelik düzenleme yapılabileceğini belirtmişti.

Dönemsel şartlar dikkate alınarak, finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabileğini belirten Çetinkaya "Bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmuyor" diye konuşmuştu