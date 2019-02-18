Borsada yatırımcı sayısı arttı, milyoner sayısı azaldı!

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerinden derlenen bilgiye göre, yerli gerçek yatırımcı sayısı 2018'de bir önceki yıla göre 87 bin 194 kişi artarak 1 milyon 163 bin 276'ya yükselirken, milyoner sayısı ise 539 kişi azaldı.

Borsada hesabı bulunan yerli gerçek kişilerin toplam portföyü ise 2018'de 61 milyar 146 milyon liraya geriledi. Aynı yatırımcı grubunun 2017 sonundaki toplam portföyü 65 milyar liranın üzerindeydi.

Yerli gerçek yatırımcılar arasındaki milyonerlerin sayısı 2018'de pay piyasalarının ortalama yüzde 20,9 değer kaybetmesinin de etkisiyle 539 kişi azalarak 5 bin 643'e geriledi. Sayısal olarak toplamın ancak binde 5'ini oluşturan milyonerlerin, borsadaki yerli gerçek yatırımcı toplam portföy büyüklüğünün yüzde 55'ine sahip olması dikkati çekti.

Borsada 100 bin lira üzerinde portföyü olan yatırımcılara bakıldığında ise 72 bin 968 kişi ile sayısal olarak toplamın sadece yüzde 6,3'üne sahip oldukları, buna karşın toplam portföydeki paylarının yüzde 83 seviyesine ulaştığı görülüyor.

Öte yandan borsada 1 milyon kişinin üzerinde yatırımcı bulunan 50 bin lira altı portföye sahip yatırımcı diliminin, toplam portföy büyüklüğü içindeki payı yüzde 10'u bile bulmuyor. 2018 sonu verilerine göre borsada 50 bin liranın altında portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı sayısı 1 milyon 26 bin 30 kişi, bunların toplam portföy büyüklüğü de 5 milyar 833 milyon lira oldu.