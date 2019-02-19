Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren büyük kolaylık! Aboneliklerde yeni dönem başladı

e-Devlet üzerinden abonelik işlemi yapamayan vatandaşlar ise şube ve abonelik bayilerine giderek abonelik işlemlerini yüz yüze yapabilecek. e-devlet'e gelen bu yeni hizmet sayesinde hem devletin yükü azalmış olacak, hem de vatandaşlara ilgili işlemlerde kolaylık sağlanmış olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuyla ilgili olarak;

VATANDAŞLARIMIZ OTURDUKLARI YERDEN İNTERNET YOLUYLA ABONELİK İŞLEMLERİNİ YAPABİLECEKTİR

"Kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemimizin en önemli yapı taşlarından birisidir. Bürokrasinin azaltılmasını ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdık. Vatandaşlarımıza, özel sektöre ve kamunun kendi içinde verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlete entegre ettik. Bugün 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır. E- Devlet Versiyon 1.0'ı yüzde 90'ın üzerinde tamamladık. Yıl sonunda ilk versiyonu tamamlayacağız. Önceden ilan ettiğimiz bir olaydı. Biz söz verirsek yaparız. Yine basit gibi gözüken elektrik, su, doğal gaz ve telefon abonelikleri... Artık tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz. Vatandaşlarımız oturdukları yerden internet yoluyla abonelik işlemlerini yapabilecektir. Pilot çalışmalarına başladık ve inşallah bunu tüm illerimize de çok hızlı bir şekilde de yaymış olacağız. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.