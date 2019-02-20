Küresel piyasalar, Fed tutanaklarına odaklandı!

Küresel piyasalar dün genel olarak sakin bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak ayı toplantı tutanakları takip edilecek.

Fed'in para politikası duruşunu, faiz değişiklikleri konusunda kullandığı "sabırlı olacağız" ifadesi ile daha "güvercin" olarak değiştirdiği ocak ayı toplantısının tutanakları bu akşam saat 22.00'da yayımlanacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemleri ile ilk sinyallerini geçen yılın aralık ayında verdiği "güvercin" duruş, ocak ayı toplantısının karar metninde kullanılan "sabırlı olacağız" ifadesi ile perçinlenmişti.

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Fed toplantısı sonrası piyasalarda bu yılın sonuna kadar faiz artırımına gidilmeyeceği fiyatlamaları yapılırken, son dönemde dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerdeki zayıflama da yılın son toplantısında faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği beklentilerinin filizlenmesine neden oldu.

Analistler, bugün tutanaklarda Fed'in güvercin duruşuna ilişkin gerekçelerin ve üyelerin konuya ilişkin görüşlerinin aranacağını belirterek, doların Fed'in "güvercin" duruşu nedeniyle sakin, pay piyasalarının ise pozitif seyrettiğini ifade etti. Geçen yılın aralık ayından beri devam eden bu algıyı değiştirebilecek söylem ve açıklamaların fiyatlamaları tersine çevirebileceğine dikkati çeken analistler, küresel ekonomiye ilişkin gelişme ve makroekonomik verilerin şimdilik böyle bir riske işaret etmediğini söyledi.