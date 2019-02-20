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tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi!

, tedarik endişeleriyle, tüm zamanların en yüksek düzeyine yükselirken, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri etkisiyle altın ve gümüş fiyatları düştü.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 10:41
Paladyum fiyatları tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi!

Paladyum fiyatları yüzde 1.28 artışla 1,499.67 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

Palladyum fiyatları, otomobil üreticilerinin benzinli araçlarda emisyon kontrolünü sağlayan parçanın üretiminde kullandıkları bu metalin arzında yaşanan akut darlığa bağlı olarak ons başına 1,500 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Fiyatlardaki bu yükseliş, Rusya ve Güney Afrika'daki büyük üreticileri sevindirdi.

Spot palladyum yüzde 1.7 yükselerek ons başına 1,505.46 dolara kadar çıktıktan sonra Londra saati ile 06:13'te 1,494.59 dolara geldi.

Fiyatlar üst üste yedinci ayı da kazançla geçmeye yöneldi.

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Paladyum fiyatları tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi!
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