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2019 zirvesine yakın!

, İhraç Eden Ülkeler Örgütü () üretim kısıtlamaları ve ABD’nin İran ve Venezuela’ya karşı yaptırımları etkisiyle, 2019 zirvesine yakın değerlerden işlem görüyor. varili uluslararası piyasalarda 66,35 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) varili ise 55,22 dolardan alıcı buluyor. İşte petrol fiyatları hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 10:10
Petrol fiyatları 2019 zirvesine yakın!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,35 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,31 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,49 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,21 azalışla 66,35 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,22 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerinin petrol kesintisi kararı ile ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar, arz tarafında gerilemeye yol açarak fiyatları yükseltiyor.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'de günlük petrol üretimi 11,9 milyon varile çıktı. Uzmanlar, ABD'nin rekor üretim seviyesinin, yükselen fiyatlar dikkate alındığında daha da artabileceğine işaret ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 66,48 ila 66,68 dolar aralığının direnç, 66,08 ila 66,28 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Petrol fiyatları 2019 zirvesine yakın!
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