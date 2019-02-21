Bakan Berat Albayrak böyle duyurdu: Hayırlı, uğurlu olsun!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV iadelerine ilişkin yeni düzenleme hakkında Twitter'dan açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak'tan son dakika açıklaması! Albayrak KDV iadesi müjdesini duyurdu
İşte Bakan Albayrak'ın o açıklaması;
10 GÜNDE TAMAMLANACAK
"Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/F9Vki8IVv6— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 21 Şubat 2019