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Bakan böyle duyurdu: Hayırlı, uğurlu olsun!

Hazine ve Maliye Bakanı "Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 21.2.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 14:26
Bakan Berat Albayrak böyle duyurdu: Hayırlı, uğurlu olsun!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV iadelerine ilişkin yeni düzenleme hakkında Twitter'dan açıklamada bulundu.

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İşte Bakan Albayrak'ın o açıklaması;

10 GÜNDE TAMAMLANACAK

"Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Bakan Berat Albayrak böyle duyurdu: Hayırlı, uğurlu olsun!
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