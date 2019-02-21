Dolar/TL 5,33 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,3320 seviyesinden alıcı buluyor.

Son dönemde Türk lirası ile yüksek korelasyon içerisinde yer alan Güney Afrika randında dün artan oynaklığın etkisiyle TL dolar karşısında değer kaybetti. Dün 5,3297'ye kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 5,3245'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 5,3320'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 değer kazancıyla 6,0540'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,06 azalışla 6,9520'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,07 azalışla 1,1332, dolar endeksi 0,18 artışla 96,62 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının, "güvercin duruşun devam edeceğine" işaret etmesi sonrası küresel piyasaların pozitif seyrettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açından dolar/TL'de 5,3550'nin direnç, 5,2870'in destek konumunda izleneceğini kaydetti.