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'de ocakta yüzde 1,5'e indi

'nde yıllık , bu yılın ocak ayında yüzde 1,5'e düştü.

Giriş Tarihi: 22.2.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 16:12
AB'de enflasyon ocakta yüzde 1,5'e indi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.

Buna göre, AB'de aralıkta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,5'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise bir önceki ay yüzde 1,5 olan enflasyon, ocakta yüzde 1,4'e indi.

AB üyesi ülkeler arasında ocak ayında en yüksek enflasyon yüzde 3,2 ile Romanya, yüzde 2,9 ile Letonya ve yüzde 2,8 ile Macaristan ve Estonya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,5 ile Yunanistan, yüzde 0,6 ile Hırvatistan ve Portekiz'de ölçüldü.

Enflasyon oranı ocakta İngiltere'de yüzde 1,8, Almanya'da yüzde 1,7, Fransa'da yüzde 1,4 ve İtalya'da yüzde 0,9 olarak belirlendi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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AB'de enflasyon ocakta yüzde 1,5'e indi
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