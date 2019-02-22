Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte büyümedi

Destatis'in bugün açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2018 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmedi.

RESESYONA GİRMEKTEN SON ANDA KURTULDUĞU DA TEYİT EDİLDİ

Alman ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralmıştı. Üst üste iki çeyrek dönemde ekonominin negatif büyümesi halinde resesyon teşhisi konuluyor. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisi resesyona girmekten son anda kurtulduğu da teyit edildi. Büyümede düşük performansa en büyük etkiyi otomobil sektörü gösterdi. Sektör, emisyon konusundaki mevzuat değişikliklerine adapte olmada sorun yaşadığından dolayı üretimde sorun yaşıyordu.

EKONOMİNİN BU YIL SADECE YÜZDE 1 BÜYÜMESİNİ BEKLİYOR

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümede özellikle yurt içi talepten olumlu katkılar geldi. Kamu nihai tüketim harcamaları belirgin şekilde yükselirken, hane halkı tüketim harcamaları hafif yükseldi. Sermaye oluşumu için de büyük oranda olumlu bir gelişme gözlemlendi. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,5 büyüyerek hız kesti. Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesi, ticaret ihtilafları ve Brexit'ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 1 büyümesini bekliyor.