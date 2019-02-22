Ekonomideki dengelenme faizlere yansıdı. Kur saldırısının ardından yükselen faizler yaklaşık 9.25 puan düşerek yüzde 14 buçuklara geriledi.

A Para yayınında konuşan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, faizlerde her hafta daha olumlu bir tabloya gidildiğini söyledi.

Bahçıvan ayrıca "Özelikle son iki aydan beri artık piyasalar daha sakin ve daha güven veren bir kur sükunetine kavuştular. Bizim için en doğru seviye istikrarlı seviye. Her sektörün kendi açısından bir parametreleri var" dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Son iki aydır piyasalar daha çok güven veriyor