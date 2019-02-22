Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! O borçlar yapılandırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçilere yeni müjdesini verdi. Dün mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını duyuran Pakdemirli, tarımsal kredi borçlarının da yapılandırılacağını söyledi.

Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak! - Bakan Pakdemirli'den çiftçiye müjde

31 ARALIK 2018 İTİBARIYLA BORÇLARI TAKİBE DÜŞEN...

Bekir Pakdemirli, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibariyle borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin, tarımsal kredi borçlarının yapılandırılacağını açıkladı.