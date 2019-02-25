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'de sondaj kulesi sayısı azaldı

'nin endüstrisinin görünümü ve kısa dönem üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta 4 adet azaldı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 09:51
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 4 azalarak 853'e geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşle, cuma günü ham petrol fiyatlarında artış görüldü.

Cuma günü, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 0,07 artışla 67,12 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,53 yükselişle 57,26 dolardan kapandı.

Uzmanlar, Suudi Arabistan önderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin üretim kesintisinin piyasada arz fazlasını azalttığını ve bunun fiyatları yükselttiğini belirtiyor.

Ayrıca ABD'nin Venezuela ve İran üzerindeki petrol yaptırımlarının, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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