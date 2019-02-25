İstihdam Seferberliği'nde önemli adım! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

TOBB İkiz Kuleler'de saat 14.00'te başlayacak olan toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

61 SEKTÖR TEMSİLCİSİYLE BİR ARAYA GELECEK

Bakan Berat Albayrak, TOBB'da 61 sektör temsilcisiyle bir araya gelerek, 900'e yakın iş adamının taleplerini dinleyecek. TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası ise tanıtım toplantısının devamında gerçekleştirilecek.

İstihdam seferberliğinde sonuçlar açıklanıyor - Bakan Albayrak 61 farklı sektör temsilcisiyle bir araya gelecek!

TARİHİ REKOR KIRILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl şubat ayında başlattığı "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında işe yerleştirmede 1 milyon 257 bin kişi ile cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştı.