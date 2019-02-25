Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi! "2019'da 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz"

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak '2019 İstihdam Seferberliği' programında konuştu.

Bakan Albayrak: "2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz"

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

2019 YILINDA 2.5 MİLYON YENİ İSTİHDAMI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında gerçekleşen finansal dalgalanmaların ekonomiye etkisini en aza indirmek için çok güçlü programları hayata geçirdik. 2009 yılında bu yana yaklaşık 10 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Dünyada bu kadar güçlü bir teşvik paketi yoktur. Biz her zaman üzerime düşen adımları attık.

KOBİ'LER İÇİN BU HAFTA YENİ BİR PAKET ANONS EDECEĞİZ

67 bin 348 KOBİ'ye 20.3 milyar liralık kredi kullandırıldı. KOBİ'ler için bu hafta yeni bir paket anons edeceğiz. Birileri IMF çığırtkanlığı yaparak algı oluşturuken biz IMF'in vereceği o paranın daha fazlasını piyasaya kullandırarak güçlü bir destek olduk. Ocak ayında kullandırılan krediler 7.7 milyar lirallık artış gösterirken 20 şubat itibarıyla bu rakam 24.8 milyar TL'ye çıktı. Saldırıların artığı dönemde 13 milyarın üzerinde doğrudan yabancı girişi sağlandıysa 2019'da bu rakamın çok daha üzerine çıkarız.

Bakan Albayrak: "KOBİ'ler için bu hafta yeni bir paket anons edeceğiz"

YATIRIMCI TÜRKİYE'Yİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Piyasalarda Eylül'ün o etkisi silindi, faizlerde düşüş devam ediyor, daha da hızla devam edecek. Mart, Nisan, Mayıs ayları çok iyi bir performansın sergilendiği aylar olacak. Şubat, Ocak ayından çok daha iyi oldu. Mart'ta, Şubat'tan daha iyi olacak. Nisan'dan sonra çok daha güçlü Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak. Birileri karamsarlık verecek ama biz umut vereceğiz. Yatırımcı Türkiye'yi fırsat olarak görüyor.