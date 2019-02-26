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/TL, 5,30 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel

İstanbul serbest piyasada 5,3130 liradan, avro 6,0380 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,3110 liradan alınan dolar, 5,3130 liradan satılıyor. 6,0360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0380 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3060 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0300 lira olmuştu. İşte güncel !

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 10:28
Dolar/TL, 5,30 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,3090 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,3280'e kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,2939'ye gerilemesinin ardından günü yüzde 0,28 değer kaybıyla 5,3058'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 5,3090'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,03330'dan, sterlin/TL yüzde 0,37 artışla 6,9765'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,07 azalışla 1,1353, dolar endeksi yüzde 0,03 düşüşle 96,39 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumun takip edileceğini belirtti.

Teknik açından dolar/TL'de 5,2870 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,3550'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Dolar/TL, 5,30 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları
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