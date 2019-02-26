Gram altın 227 lira seviyelerinde! İşte güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 226,5 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 226,5 lira, çeyrek altın 370 lira ve Cumhuriyet altını 1.515 liradan işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 226,2 lira seviyesinde tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 226,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira, Cumhuriyet altını 1.515 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yatay seyirle 1.327,7 dolardan işlem görüyor.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD, Avrupa ve Asya'da geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının emtia fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu anımsatarak, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Altının ons fiyatının 1.330 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş isteğinin devam edeceğini ifade eden Memiş, bu seviyenin altında ise 1.317 dolara kadar gerileyebileceği tahmin etti.

Memiş, yurt içinde ise dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemenin, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğine değinerek, 227 liranın altında, 225 liranın gündeme gelebileceğini kaydetti.