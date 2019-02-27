Goldman Sachs'tan flaş petrol fiyatı tahmini!

Goldman Sachs'ın Pazartesi günü yayınlanan araştırma notunda, 2019 yılının Haziran ayı sonunda petrol fiyatları yukarı yönlü hareket edecek.



Goldman Sachs, öngörüsüne rağmen, Brent petrol fiyatlarının 70 dolar düzeyine yükselmesini geçici olacağını, ABD'nin petrol ihracatı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim ksııtlamalarının yılın ikinci yarısında yukarı yönlü hareketi limtleyeceği belirtildi.



Goldman Sachs'ın notunda, "Petrol piyasaları Mart ve Nisan aylarında büyük ölçüde sıkılaşacak" denildi ve OPEC'in üretim kısıtlamalarının ve Venezuela'nın tedarik sıkıntılarının artması durumunda petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda yükseleceği belirtildi.



Goldman Sachs analistlerine göre, petrol fiyatları 70 – 75 dolar aralığına kadar yükselebilir ancak bu yükselişin geçici olacağını öngören analistler yıl sonu için varil başına Brent petrol fiyatı öngörülerini 60 dolarda tuttular.

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