Son dakika: Bakan Albayrak'tan Vergi Konseyi Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'tan Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

HASSAS DENGEYİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur. Maliye politikası, ekonomide dengelenmeyi ve dönüşümü yönetmek için en önemli araçlarımızdan bir tanesi. Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz. 16 senede kayıtlı ekonomiye geçiş noktasında çok önemli adımlar atıldı. Vergi politikalarımızı çok etkin bir şekilde sahada uygulayacağız. Gelir dağımını daha adil hale getirme, vergiye uyumu kolaylaştırma ve kolay vergi sistemi oluşturma önceliklerimiz arasında.

KDV İADALERİNİN HIZLI VE DOĞRU YAPILABİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN... Yeni eko-sistemde devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar yapılacak. Türkiye iyiye gidiyor. KDV iadalerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için ihtisas vergi dairelerini kurduk. Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan vergi reformunu hedefe koymuş bir yönetim var. Vergi reformu çalışmaları çok önemli. Vergi sistemimizi daha bütüncül bir anlayışla tasarlıyoruz. Yeni vergi reformunda özel sektörün önünü açacak resim ortaya koymamız lazım. Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemin en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz.

2019 GÜÇLÜ VE RAHAT BİR YIL OLACAK

YEP'te gelir politikaları hedefleri çerçevesinde güçlü kamu mali yapımızla sağladığımız disiplin ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek. Yılbaşında koyulan hedef neyse Türkiye bunu başardı. Bu da Türkiye'nin ne kadar hızlı toparlandığını, ne kadar güçlü bir refleks gösterdiğini ortaya koyuyor. 2019 güçlü ve rahat bir yıl olacak.

Bakan Albayrak: Hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz EKONOMİMİZİN REKABET GÜCÜNÜ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ.

EKONOMİMİZİN REKABET GÜCÜNÜ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ

Gelir politikalarımızla nitelikli yatırımları, istihdamı ve ihracatı destekleyerek ekonomimizin rekabet gücünü daha da geliştireceğiz. Her ülkenin korumacaılık tedbirleri aldığı bir dönemde biz de kendi ekonomimizi desteklemek ve gerekli adımları atmak zorundayız.