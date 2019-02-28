Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Şubat ile biten haftada 12 milyar 188 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 392 milyar 883 milyon liradan 2 trilyon 405 milyar 71 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 5 milyar 680 milyon lira geriledi. Söz konusu haftada yüzde 0,3 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 85 milyar 400 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Şubat ile biten haftada 620 milyon lira artarak 395 milyar 204 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 184 milyar 59 milyon lirası konut, 6 milyar 284 milyon lirası taşıt ve 204 milyar 860 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 919 milyon artarak 367 milyar 779 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,9 azalarak 101 milyar 31 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 777 milyon lirası taksitli, 58 milyar 254 milyon lira taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,46 artarak 101 milyar 552 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 69 milyar 187 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 570 milyon lira artarak 516 milyar 460 milyon liraya çıktı.