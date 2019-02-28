Borsa güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 değer kazancıyla 104.247,57 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 106,53 puan ve yüzde 0,10 artışla 104.247,57 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile ulaştırma en çok gerileyen ise yüzde 0,08 ile ticaret oldu.

Dün analistlerin direnç bölgesi olarak nitelendirdiği 105.000-105.500 bandından gelen satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 azalışla 104.141 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun haber akışı ve veri takviminin takip edileceğini belirtti.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 103.400 ve 102.500'ün destek konumunda olduğunu ifade etti.