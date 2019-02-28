Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı!

TÜİK, Ocak ayına ilişkin dış ticaret verisini duyurdu. Ocak ayında dış ticaret açığı 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT %5,9 ARTTI, İTHALAT %27,2 AZALDI



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat %27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti.



DIŞ TİCARET AÇIĞI %72,5 AZALDI



Ocak ayında dış ticaret açığı %72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak ayında %57,8 iken, 2019 Ocak ayında %84'e yükseldi.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %5,4 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %5,4, ithalat %4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6 arttı, ithalat %27,1 azaldı.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA İLK SIRAYI ALDI



Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ocak ayında 1 milyar 289 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 937 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 783 milyon dolar ile İtalya takip etti. İthalatta ise Rusya 1 milyar 709 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 462 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 199 milyon dolar ile Almanya takip etti.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %35,1'dir. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %72,7'dir. Ocak ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %40,8'dir.

GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 13 MİLYAR 906 MİLYON DOLAR OLDU



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 artarak 13 milyar 906 milyon dolar oldu. Ocak ayında ithalat ise %27,1 azalarak 16 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %86 olarak gerçekleşti.