Köprü cezası iade başvurusu için son gün!

Dingil mesafesi (aks) 3.20 metrenin üzerinde olan araçlarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek.

Cezaları tahsil edilenlerin iade başvuruları için ise bugün son gün. Başvuru dilekçesi, vergi dairesinden temin edilebilecek.

DİLEKÇE YAZILACAK

Başvuru dilekçeleri, vergi dairesine, bankalara veya PTT'ye yapılmış ödemeler için Motorlu Taşıtlar ergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine hitaben yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sanal POS'u üzerinden veya KGM posta çeki hesabına yapılmış ödemeler için dilekçe, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi'ne hitaben hazırlanacak. Vatandaşın parası, 29 Mart 2019 tarihine kadar iade edilecek.