Haberler > Haberler Haberleri > Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolara dayandı!

Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolara dayandı!

() toplam rezervleri, geçen hafta 99 milyar 671 milyon dolarla son 6,5 ayın zirvesini gördü.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 15:34
Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolara dayandı!

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 22 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 997 milyon dolar artışla 79 milyar 122 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Şubat ile biten haftada 78 milyar 125 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 121 milyon dolar artarak 20 milyar 428 milyon dolardan 20 milyar 549 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 118 dolar yükselişle son 6,5 ayın zirvesi konumundaki 99 milyar 671 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
04.01.2019 20.237 72.930 93.167
11.01.2019 20.361 72.450 92.811
18.01.2019 20.417 73.830 94.247
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
01.02.2019 20.566 77.058 97.624
08.02.2019 20.447 78.382 98.829
15.02.2019 20.428 78.125 98.553
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolara dayandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN