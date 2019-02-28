Petrol fiyatları küresel ekonomideki büyüme kaygılarıyla düştü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,28 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,70 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,88 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,50 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,3'lük düşüşle 66,28 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,76 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin haftalık ticari ham petrol stoklarında düşüş görülmesiyle dün yükselişe geçen petrol fiyatlarında, piyasalarda küresel ekonomideki büyüme kaygılarının artmasıyla bugün yeniden düşüş yaşandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 8,6 milyon varil (yüzde 1,9) azalışla 445,9 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil artacağı yönündeydi.

Uzmanlar, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olarak bilinen Japonya'da sanayi üretiminin ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 gerileyerek son 1 yılın en büyük düşüşünü kaydetmesinin, bu yıl küresel petrol talebinin düşük olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdiğini belirtti.

Brent petrolde, teknik olarak 66,39 ila 66,51 dolar aralığının direnç, 66,15 ila 66,27 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.