Bakan Dönmez açıkladı! 156 milyon liralık bütçe belirlendi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na personel alımına ilişkin törende önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, TTK için mekanize sistemler için 156 milyon liralık bütçe belirlendiğini söyledi.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

20 bin kişilik istihdamı daha sağlamış olacağız. Biz bu hedeflere daha hızlı nasıl yürüyeceğiz? Daha fazla teknik altyapı ile. Sadece kol gücü ile bunu başarmamız mümkün değil. Mekanize bir altyapı kurmaya ihtiyacımız var. TTK bunun çalışmalarını da yürütüyor. Daha yapacak çok işimiz var bizim. İnşallah bu hedeflere sizlerle ulaşacağız. Sizlerle birlikte inşallah daha da güçleneceğiz. Mekanize sistemlerin kurulması için toplam 156 milyon liralık bir bütçe belirledik. Bunun yarısını da 2018'de TTK kullandı. Kalan yarısını da bu yıl içinde tamamlayarak teknoloji ve insan odaklı çalışmayı daha da geliştirmiş olacağız.

Hem kamu hem de özel sektör olarak yerli üretimin artırılması için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Biz bu işe başlarken hep şu sloganı kullandık. "Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir" Milletimizin öz kaynaklarını milletimizin emrine sunacağımıza söz verdik.

Bizim enerjiyi riske atmak gibi bir lüksümüz yok. Mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmek zorundayız. Millete hizmet yolunda hiç durmadan, yılmadan bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bütün amacımız gelecek kuşakların daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'de yaşamasıdır.

Kura çekimi vesilesiyle, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Albayrak'a, buraya kadar teşrif eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız sayın Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendiye, İŞKUR'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kura çekiminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.