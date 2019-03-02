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Ev almak isteyenlere büyük müjde! Bu fırsatı kaçırmayın...

Ekonomiye bahar dopingi geldi. Tüketicinin konut alım talebini erteleten yüksek faizleri 2019’a hızlı bir düşüşle başladı. tüketici kredisinde faizi % 1.53’e, konutta ise 1.28’e çekti. İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 2.3.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 11:27
Ev almak isteyenlere büyük müjde! Bu fırsatı kaçırmayın...

Hazine ve Maliye Bakanı önderliğindeki ekonomi yönetiminin 6 ayda attığı adımlar ve proaktif önlemler kredi piyasasında etkisini göstermeye başladı.

Hazine ihalelerinde faizlerin düşmesi, Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) bankaların likidite yönetimine esneklik kazandıran tedbirleriyle hem ihtiyaç hem konut kredisinde faizler düştü.

faizini yüzde 1.28'e, tüketici kredisi faizini de 1.53'e çekti. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ekonominin can damarı olan KOBİ'lere de 25 milyarlık yeni kredi paketi açıldı. 17 bankanın katılımıyla oluşturulan kredi, 36 ay vade yıllık yüzde 18.48 faizle kullanılacak.

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Ev almak isteyenlere büyük müjde! Bu fırsatı kaçırmayın...
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