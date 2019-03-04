Haberler > Haberler Haberleri > Bakan müjdeyi verdi! KOBİ'lere yeni destek bugün başlıyor

Bakan müjdeyi verdi! KOBİ'lere yeni destek bugün başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz." dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 12:47
Bakan müjdeyi verdi! KOBİ'lere yeni destek bugün başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz." dedi.

300 BİN LİRASI HİBE ŞEKLİNDE

Bakan Varank, "Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde." açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son dakika: Şubat'ta ihracat rekoru!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan müjdeyi verdi! KOBİ'lere yeni destek bugün başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN