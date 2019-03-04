Dolar/TL 5,38 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,3810 seviyesinden alıcı buluyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 5,4054'ü test etmesi sonrası gerileyen dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,67 değer kazancıyla 5,3741'den tamamladı.
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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 5,3810'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 yükselişle 6,1206'dan, sterlin/TL de yüzde 0,22 artışla 7,1227'den işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,12 azalışla 1,1364, dolar endeksi yüzde 0,08 azalışla 96,45 seviyesinde bulunuyor.
ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?
Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı enflasyon, yurt dışında Avro Bölgesi mart ayı tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de aralık ayı inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 5,30'un destek olarak izleneceğini dile getirdi.