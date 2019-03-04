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/TL 5,38 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel

İstanbul serbest piyasada 5,3780 liradan, 6,1150 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 5,3760 liradan alınan dolar, 5,3780 liradan satılıyor. 6,1130 liradan alınan ise 6,1150 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta 5,3890 lira, ise 6,1380 lira olmuştu. İşte güncel !

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 10:16
Dolar/TL 5,38 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,3810 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,4054'ü test etmesi sonrası gerileyen dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,67 değer kazancıyla 5,3741'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 5,3810'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 yükselişle 6,1206'dan, sterlin/TL de yüzde 0,22 artışla 7,1227'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,12 azalışla 1,1364, dolar endeksi yüzde 0,08 azalışla 96,45 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı enflasyon, yurt dışında Avro Bölgesi mart ayı tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de aralık ayı inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 5,30'un destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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Dolar/TL 5,38 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları
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