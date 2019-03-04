Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrediyor

ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği ve iki ülkenin gümrük tarifeleri savaşına son verecek bir anlaşmaya imza atabilecekleri yönündeki haber ve açıklamalar küresel risk iştahını artırdı.

ABD BORSALARI

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan imalat sanayi öncü verilerin beklentilerin altında kalması ve tüketici güven endeksindeki gerilemeye karşın pay piyasalarında ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 yükseliş kaydetti.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa tarafında Brexit gelişmeleri ve İtalya finans sektörüne ilişkin riskler piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Bu hafta, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmemesi, ancak sözle yönlendirme ile ekonomik aktiviteye ilişkin risklere vurgu yapması öngörülüyor. Cuma günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yatay seyri sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

ASYA BORSALARI

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yeni haftaya pozitif başlayan Asya piyasalarında, altının ons fiyatı cuma günkü yüzde 1,5'lik düşüşü sonrası yatay seyrederken, dolar endeksi 96,2-96,5 dar bandında işlem görüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALAR

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da etkisini artıran satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 azalışla 103.267 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 5,4054'ü test etmesi sonrası 5,3760 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisi ve çarşamba günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt dışında ise en önemli gündem maddesinin ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri olduğunu dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, BIST 100 endeksinde ise 102.500 puanın destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı TÜFE

12.30 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi

18.00 ABD, aralık ayı inşaat harcamaları