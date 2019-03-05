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5 haftanın en düşük seviyesine yakın! İşte güncel

, doların ABD tahvilleri desteğiyle yükselmesi etkisiyle beş haftanın en düşük düzeyine yakın seyrediyor. , güne yükselişle başlamasının ardından 223 lira seviyesinde dengelendi. 223 lira, 364 lira ve 1.491 liradan işlem görüyor. ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.288,5 dolardan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 10:37
Altın fiyatı 5 haftanın en düşük seviyesine yakın! İşte güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 223 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 223 lira, çeyrek altın 364 lira ve Cumhuriyet altını 1.491 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşüşünü üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla, 222,7 lira seviyesinde tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 223 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını 1.491 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.288,5 dolardan işlem görüyor.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin artmasıyla altının ons fiyatının baskı altında kaldığını bildirdi.

Güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla gerileyen altının ons fiyatında, 1.277 doların önemli destek konumunda olduğunu ifade eden Memiş, altının gram fiyatında ise 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Memiş, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

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Altın fiyatı 5 haftanın en düşük seviyesine yakın! İşte güncel altın fiyatları
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