Çin'in 2019 ekonomik büyüme hedefi belli oldu

Ülkede "parlamentonun yasama yılı açılışı" olarak sayılan en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi 13. Dönem 2. Yıllık Genel Kurulu'nun açılışı başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapıldı.

Açılış toplantısına Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li ile ülkenin dört bir yanından gelen 2 bin 956 delege ile katıldı.

Çin milli marşının okunmasının ardından kürsüye çıkan Başbakan Li, hükümet raporunu sunarak, 2019'da izlenecek ekonomi, finans, yoksulluğun azaltılması istihdam ile yıllık savunma bütçelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel gereksinimleri göz önünde bulundurarak, 2019 ekonomik ve sosyal büyüme hedeflerini belirlediklerini kaydeden Li, ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6 ile 6,5 arasında olacağını söyledi.

Li, bu büyüme oranının "yurt içi ve uluslararası beklentilerle uyumlu" olduğunu ve büyük ekonomiler arasında ise oldukça yüksek bir oran olduğunu ifade etti.