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/TL 5,38 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel

İstanbul serbest piyasada 5,3860 liradan, 6,1020 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,3840 liradan alınan dolar, 5,3860 liradan satılıyor. 6,1000 liradan alınan ise 6,1020 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta 5,3770 lira, ise 6,1020 lira olmuştu. İşte güncel hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 10:17
Dolar/TL 5,38 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,3850 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,4015'i test etmesi sonrası gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazancıyla 5,3791'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 5,3850'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,1035, sterlin/TL de dünkü kapanışın hemen altında 7,0850'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,10 azalışla 1,1331, dolar endeksi yüzde 0,05 artışla 96,73 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve Hindistan'ı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarmak istediğini açıklamasının ticaret savaşlarının uzunca bir süre daha gündemi meşgul edeceği endişelerine neden olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamaları sonrası TL ve Hindistan rupisi üzerinde bir baskı oluşsa da bunun uzun soluklu olmasının beklenmediğini ifade eden analistler, Türkiye'nin GTS Programı ile yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin direnç, 5,30'un destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolar/TL 5,38 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz fiyatları
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