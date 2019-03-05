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, 2018 yılı gelirini yüzde 58 arttırdı

, 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.

İHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 17:19
Türk Hava Yolları, 2018 yılı gelirini yüzde 58 arttırdı

Türk Hava Yolları, 2018 yılına ilişkin mali rakamları açıkladı. Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada; 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.

4 MİLYAR TL NET KâR

Gelirini yüzde 58 artırarak 4 milyar TL net kâr açıklayan şirket, son çeyrekte ise yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde etti. THY, yıllık satış gelirini de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artırarak 12,9 milyar dolara ulaştırdı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede; "Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdik. Hem yolcu hem de kargo gelirini önemli ölçüde arttırmayı başardık. 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ettik" dedi.

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Türk Hava Yolları, 2018 yılı gelirini yüzde 58 arttırdı
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