Bakan Albayrak'tan Kocaeli'de önemli ziyaret

Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) düzenlenen "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programının ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı gelen Albayrak, yetkililerden bilgi aldı, binayı gezdi ve çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Ardından Kapanönü mevkisinde esnaf ziyaretinde bulunan Albayrak, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Albayrak, yaşlı bir adamla da yakından ilgilenerek taleplerini dinledi. Bakan Albayrak, daha sonra esnaf lokantasında yemek yedi.

Albayrak'a ziyaretlerinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kocaeli Defterdarlığı'nı ziyaret etti. Bakan Albayrak daha sonra esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Umut Öcal, bakanın yanına gelerek motosiklet vergilerinin kaldırılmasını talep edince, Bakan Albayrak, "Bizim Kenan Bey konuyla ilgili çalışıyor. Biraz bastırıyor, bir çalışma yapıyor. Biraz destek oldu, biraz daha çalışıp inşallah bakacağız" diye yanıt verdi.

Bir köfteciye giren Bakan Albayrak burada yemek yedikten sonra ilk defa oy kullanacak 200 gençle görüşmek üzere Kocaeli Bilim Merkezi'ne geçti.