ECB toplantısında ana gündem TLTRO ve makroekonomik projeksiyonlar

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faizlerde değişikliğe gitmemesinin beklendiği yarınki toplantısında, yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) programı ve bankanın makroekonomik verilerdeki revizyonlar ele alınacak ana konular olacak.
ECB'nin yarınki toplantıda faizlerde değişikliğe gitmemesi ancak sözle yönlendirme ile ekonomik aktiviteye ilişkin risklere vurgu yapması bekleniyor.
Büyüme üzerindeki risklerin aşağı yöne dönmesi nedeniyle mart ayı toplantısında, makro tahminlerin revize edilmesi öngörülüyor. Toplantıda, yeni uzun vadeli finansman imkanının devreye alınacağı açıklamasının da yapılabileceği belirtiliyor.
ECB yetkilileri, şubat ayında, TLTRO'nun muhtemel olduğunu ve tartışıldığını kaydetmişti.
Ekonomistler, TLTRO programı, büyüme ve enflasyonda yapılacak aşağı yönlü revizyonların toplantının ana konuları olacağını bildirdi.