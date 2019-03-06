Son dakika: Bakan Albayrak'tan Kocaeli'nde önemli mesajlar

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Adım Adım Ekonomi' programı kapsamında, Kocaeli'nde konuştu.

Bakan Albayrak "Cari açık 27,6 milyar TL seviyesinde geriledi"

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

CARİ AÇIK 27,6 MİLYAR TL SEVİYESİNDE GERİLEDİ

Türkiye'nin hedef alındığı günleri yaşadık. Ama hiçbir zaman endişe etmedik, korkmadık. Ekonomimizin eksikliklerini tespit ederek güçlü altyapı kurgulamamız gerekli. Yıllık cari işlemler açığı 2018'in sonunda, 27,6 milyar TL seviyesinde geriledi. Ocak ayı itibariyle 20 milyarın bile altına indiğimiz çok net görmeye başladık. Dengelenme sürecinin önemli ayağı da enflasyon oranında kaydedilen başarıdır. Enflasyon Topyekün mücadele çerçevesinde atılan adımlarla enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesini, yüzde 20'nin altını gördü.

2019 ENFLASYONU HEDEF ENFLASYONUMUZUN ÇOK DAHA ALTINDA GERÇEKLEŞECEK

İkinci çeyrekte olumlu adımları göreceğiz. 2019 enflasyonu hedef enflasyonumuzun çok daha altında gerçekleşecek. Bu da faizleri çok hızlı bir şekilde düşürecek

KOBİ'LERE MÜJDE

Bankalarımızın da aldığı kararla ciro ve faaliyet alanına göre, 1,5 milyon TL azami limiti 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz.

10 MİLYAR TL'LİK BİR PAKET KONKORDATODAN ÇIKMIŞ OLACAK

Konkordatolu firmaların durumları analiz edilerek, borç ödeme niyetleri araştırıldı ve en uygun çözüm yolları bulunmaya başlandı. Tüm bankalar sürece katılıyor. Firmalarla müzakere sürecini tamamladık. Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. Böylece 5,4 milyar TL'lik krediyi konkordatodan çıkardık. Nisan itibarıyla toplam 10 milyar TL'lik bir paket konkordatodan çıkmış olacak.

Bakan Albayrak, Kocaeli'de önemli açıklamalarda bulundu

BEKA DERDİ OLMAYANLAR GÜVEN ORTAMINI BOZMAYA ÇALIŞIRLAR

Bankacılık sektöründe sadece Şubat'ta Ocak ayına göre, 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi gerçekleşti. Bu rakam dengelenme sürecinin ne kadar güçlü devam ettiğini gösteriyor. Her ay bir önceki aydan daha olumlu ve pozitif gelişmelere şahit olacağımız sürece ilerliyoruz. Ekonomide algı operasyonuyla spekülasyon yapmaya çalışanlarla ilgili her türlü adımı atıyoruz, atacağız. Beka derdi olmayanlar güven ortamını bozmaya çalışırlar, Milletin sofrasına uzanan elleri kırdığınızda en çok o birileri rahatsız olur.