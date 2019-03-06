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'nin kararına odaklandı

karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugünkü () () toplantısından çıkacak kararlar takip edilecek.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 09:53
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlar takip edilecek.

ABD BORSALARI

ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksin beklentilerin oldukça üzerinde artmasına karşın pay piyasalarında sınırlı da olsa negatif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyarak günü 96,9 seviyesinde tamamladı. ABD'de cuma günü açıklanacak şubat ayı istihdam raporu öncesinde bugün ADP özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap Raporu takip edilecek.

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Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
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