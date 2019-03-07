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, oranlarını değiştirmedi

(), piyasa beklentileri doğrultusunda oranlarında değişikliğe gitmedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 16:25
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından 2019 sonuna kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.

Küresel piyasalar ECB'yi bekliyor

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Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi
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