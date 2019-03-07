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/TL 5,43 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel

İstanbul serbest piyasada 5,4320 liradan, 6,1500 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,4300 liradan alınan dolar, 5,4320 liradan satılıyor. 6,1480 liradan alınan ise 6,1500 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta 5,4210 lira, ise 6,1330 lira olmuştu. İşte güncel hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 11:55
Dolar/TL 5,43 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,4350 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, günü yüzde 0,85 artışla 5,4339'dan tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 5,4350'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,1560'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 7,1610'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyarak 96,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1300 seviyesinin üzerinde dengelendi.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ile Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemesi durumunda tekrar 5,30 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

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Dolar/TL 5,43 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları
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