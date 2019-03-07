Gram altın 225 lira seviyelerinde! İşte güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 224,6 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 224,6 lira, çeyrek altın 366 lira ve Cumhuriyet altını 1.501 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel 221,7 liraya kadar gerileyen gram altın, dolar/TL'deki değer kazancının etkisiyle 225 liranın üzerini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 224,9 liradan tamamladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 224,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 366 lira, Cumhuriyet altını 1.501 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 1.284,7 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden bir sonuç çıkmaması ve dolar varlıklarının toparlanmasının altın fiyatlarının gerilemesinde etkili olduğunu söyledi.

Memiş, altının ons fiyatında 1.286-1.296 dolar bandının izleneceğini, gram altında 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda takip edileceğini dile getirdi.