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ABD'de üretimin artmasıyla düştü

varili, uluslararası piyasalarda 66,05 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) varili 56,18 dolardan alıcı buluyor. Uzmanlar, ABD'deki artan üretimin fiyatlarının daha fazla yükselişini dizginleyen önemli bir etken olduğunu belirtiyor. İşte hakkında tüm gelişmeler!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 09:53
Petrol fiyatları ABD'de üretimin artmasıyla düştü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,05 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,74 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,09 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,86 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,28'lik artışla 66,05 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,18 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, ABD'de ham petrol stokları 7,1 milyon artışla 452,93 milyon varile yükseldi.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Uzmanlar, ABD'deki artan üretimin petrol fiyatlarının daha fazla yükselişini dizginleyen önemli bir etken olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya'nın petrol üretim kesintisi ile ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların, fiyatların yükselişine katkıda bulunduğunu kaydediliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 66,26 ila 66,43 dolar aralığının direnç, 65,92 ila 66,09 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları ABD'de üretimin artmasıyla düştü
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