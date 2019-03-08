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/TL 5,46 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel

İstanbul serbest piyasada 5,4640 liradan, 6,1210 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,4620 liradan alınan  5,4640 lira, 6,1190 liradan alınan ise 6,1210 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta dolar fiyatı 5,4370 lira, ise 6,1280 lira olmuştu. İşte güncel hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 10:12
Dolar/TL 5,46 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4640 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün dolar/TL, uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel 5,4820'ye kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,4717'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,14 değer kaybıyla 5,4640'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 6,1270'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 7,1560'tan işlem görüyor.

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Avrupa Merkez Bankasının (ECB), dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın yeni varlık alım programının eylülde başlayacağını ve Mart 2021'de sona ereceğini açıklaması sonrası avro hızlı bir şekilde değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün son 20 ayın en düşük seviyesi olan 1,1177'ye kadar gerilemesinin ardından, bugün 1,1200 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Dolar endeksi ise dün yaklaşık 3 ayın zirvesi olan 97,7 seviyesine çıkmasının ardından şu dakikalarda 97,5 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olması durumunda 5,30'un gündeme gelebileceğini kaydetti.

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Dolar/TL 5,46 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları
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